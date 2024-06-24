أوكرانيا: تسجيل حوالي 1000 اشتباك قتالي على الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندري كوفاليوف، اليوم /الاثنين/ أنه تم تسجيل حوالي 1000 اشتباك قتالي بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية على الخطوط الأمامية خلال الأسبوع الماضي.

وقال كوفاليوف - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "في الأسبوع الماضي، شن الروس 20 ضربة صاروخية باستخدام 46 صاروخا، و334 غارة جوية، باستخدام 498 قنبلة جوية موجهة في جميع أنحاء أوكرانيا، ونفذوا أكثر من 25 ألف هجوم بما في ذلك حوالي 660 باستخدام قاذفات صواريخ متعددة".

وأضاف أنه في خاركيف، نفذ الجيش الروسي 30 هجوما الأسبوع الماضي بالقرب من مناطق هليبوك وليبتسي وفوفشانسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية أوقفت هذا الهجوم.