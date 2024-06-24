الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

أعلن حاكم مقاطعة روستوف "فاسيلي جولوبيف" اليوم /الاثنين/ أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيرة أطلقتها قوات كييف في المقاطعة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن جولوبيف قوله "إنه سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على أراضي منشأة صناعية، دون أن يتسبب في وقوع أضرار".

وفي وقت سابق، أصيب 3 مدنيين نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وانفجارها لاحقا بالقرب من قرية في مقاطعة بيلجورود.

وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المنشآت والمرافق المدنية الروسية القريبة من الحدود، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.