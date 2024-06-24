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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بثلاث طائرات مسيرة في مقاطعة روستوف

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
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أعلن حاكم مقاطعة روستوف "فاسيلي جولوبيف" اليوم /الاثنين/ أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما بثلاث طائرات مسيرة أطلقتها قوات كييف في المقاطعة.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن جولوبيف قوله "إنه سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على أراضي منشأة صناعية، دون أن يتسبب في وقوع أضرار".
وفي وقت سابق، أصيب 3 مدنيين نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وانفجارها لاحقا بالقرب من قرية في مقاطعة بيلجورود.
وتحاول قوات كييف باستمرار استهداف المنشآت والمرافق المدنية الروسية القريبة من الحدود، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

روستوف أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات مسيرة