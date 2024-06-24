جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بيطرية بقرية الحراجية في قوص

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بيطرية بقرية الحراجية بقوص وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة قام بها نخبة من اطباء كلية الطب البيطري بالجامعة وان القافلة قامت بالكشف واعطاء العلاج المجانى لمربى الماشية بالقرية لعدد ٥٥٨ حالة وان حالات الكشف للماشية كانت من ( ابقار- جاموس - اغنام - ماعز- خيول - دواجن ).