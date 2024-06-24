كوريا الجنوبية تكمل النشر التشغيلي لمروحية «سوريون» متعددة الاستخدامات

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية بكوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/، أنها أكملت النشر التشغيلي لمروحية "سوريون" المتعددة الاستخدامات، المصنوعة محليا، للقوات البرية بعد أكثر من 10 سنوات من تسليم أول واحدة منها.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بدأت كوريا الجنوبية في تسليم المروحية "KUH-1 سوريون" للقوات البرية في أواخر عام 2012، بعد فترة تطوير استمرت 7 سنوات.

وقد صممت المروحية لتحل محل الأسطول المتقادم من مروحيات "UH-1H" و"500MD" الأمريكية الصنع.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) "إن القوات البرية تشغل الآن أكثر من 200 مروحية من طراز "سوريون" تقوم بعمليات مختلفة، بما في ذلك مهام الهجوم الجوي والنقل الجوي للبضائع".

وتصل السرعة القصوى للمروحية إلى 146 عقدة جوية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 13 شخصا، بما في ذلك اثنان من الطيارين.