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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يستضيف بلدية المحلة في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز. 

يسعى البنك الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة خاصة وأنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من أصل 26 مباراة.

فيما يأمل بلدية المحلة الفوز مساء اليوم من أجل الهروب من شبح الهبوط خاصة وأنه من الفريق التي تنافس عن الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 

يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من أصل 25 مباراة 

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز. 

البنك الأهلي بلدية المحلة الدوري