مستشفيا الحسين وسيد جلال يستقبلان 9126 حالة طوارئ وإجراء 404 عمليات جراحية خلال إجازة العيد

أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، بجهود رجال الجيش الأبيض بمستشفيي الحسين وسيد جلال الجامعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القطاع الطبي في جامعة الأزهر حريص كل الحرص على أداء رسالته المجتمعية جنبًا إلى جنبٍ مع رسالته التعليمية والبحثية.

وثمن رئيس الجامعة هذه الجهود الطيبة التي تم برعاية كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، وجميع الأطقم المساعدة من نواب مديري المستشفى والأطباء والتمريض والموظفين والفنيين والعمال.

جدير بالذكر أن مستشفى سيد جلال الجامعي قامت باستقبال حالات الطوارئ في العيد بعدد 5364 حالة، وقامت بإجراء 216 عملية جراحية، كما قامت مستشفى الحسين الجامعي باستقبال حالات الطوارئ بإجمالي 3762 حالة، وقامت بإجراء 188 عملية جراحية.