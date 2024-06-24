صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 27,091.07 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.14%، وصولا إلى مستوى 2,681.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 6,136.68 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8,846.13 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.47% وصولا لمستوى 5,583.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.17%، مسجلا 11,712.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 33,303.12 نقطة.