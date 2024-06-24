وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب فى شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.

وشدد الوزير، على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الرى والشرب وغيرها من الاستخدامات.

وأكد، استمرار المرور الدورى لمهندسى الإدارة المركزية لشئون المياه والتفتيش الفنى والمالى والإدارى والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة، ومتابعة التزام إدارات الرى بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الرى.

ووجه وزير الري، باستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار التصرفات المائية، والتعامل الفورى مع أى حشائش تظهر فى الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتى قد تؤدى لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية.

كما وجه باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الإحتياجات المائية، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة، مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع وما ينتج عن ذلك من أضرار كبيرة بهذه الوحدات.