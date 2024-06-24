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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المستشار الثقافي لفلسطين بالقاهرة يشيد بدعم مصر للطلاب القادمين من غزة

المستشار الثقافي
المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي
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أشاد المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، بدعم الدولة المصرية للطلاب الفلسطينيين القادمين من غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.. قائلا: "إن هناك دورا مصريا رسميا وشعبيا رفيع المستوى لرعاية الطلاب الفلسطينيين".


وقال الناجي - في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية وفرت مدرسة كبيرة تسع حوالي ألف طالب فلسطيني وصلوا إلى القاهرة من قطاع غزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها بما فيها وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين.


وأضاف أن إصرار الطلاب الفلسطينيين على المجيء إلى مصر لأداء امتحانات الثانوية العامة ما هو إلا رسالة للمجتمع الدولي بمدى صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالعلم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق طمس الهوية الفلسطينية وتجهيل الشعب.

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