بالفيديو.. أستاذ مناخ يشيد بزراعة أكثر من 3 ملايين شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بالمحافظات

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة ضمن المبادرة الرئاسية قرار مهم للغاية، وأنه يجب على المحليات متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها، لافتا إلى أن الزراعة لها دورا مهما في التأثير على المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، إن المناخ أيضا يرتبط بالزراعة، موضحا أنّ الزراعة بصفة عامة تتأثر بالمناخ سواء حار أو رطب أو ممطر، بل أنها تؤثر أيضا في المناخ.

وتابع أنّ دور الزراعة مهم جدًا في حياة الإنسان، لأنها تعمل على تنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق الأكسجين إضافة إلى الشكل الجمالي، موضحا أن اللون الأخضر يعطي تفاؤل وأمل للإنسان، وطالب بضرورة التوسع في المسطحات الخضراء بصفة عامة خاصة الأشجار لأنها تعكس جزء كبير جدًا من أشعة الشمس.