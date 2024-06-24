الاتحاد الأوروبي : إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل والخطر يتزايد كل يوم.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال إن امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة.

