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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا بـ آداب عين شمس

حنان كامل عميد كلية
حنان كامل عميد كلية الاداب جامعة عين شمس
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أكدت حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم الإنتهاء من إعلان نتائج إمتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك للأقسام

١- قسم اللغة الفرنسية وآدابها

٢-قسم اللغة الانجليزية وآدابها

٣- قسم اللغات الشرقية

٤- قسم الحضارة واللغات الأوربية

٥- قسم الدراما والنقد المسرحي

٦- قسم المكتبات والمعلومات

٧- قسم اللغة العبرية وآدابها

٨- قسم الدراسات الفلسفية

٩- قسم علم إجتماع

١٠- قسم اللغة العربية

كما أشاد حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، بجودة أداء العمل والدقة وسرعة الإنجاز أثناء الإمتحانات بداية من إعداد الجداول وتشكيل اللجان وأعمال الكنترولات والتصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات والإنتهاء برفعها على المنصة .

و تقدمت  كامل بالشكر لكل أعضاء عملية الإمتحانات من رؤساء الأقسام، ورؤساء الكنترولات، وأعضاء هيئة التدريس، وقطاع الدراسات العليا، والملاحظين والمعاونين،" على كل ما بذلوه من جهود، من أجل إنجاز النتائج و إعلانها لأبنائنا طلاب وطالبات الدراسات العليا.

إعلان نتائج الدراسات العليا كلية الآداب جامعة عين شمس امتحانات طلاب الدراسات العليا