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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تعلن انتهاء عملية مكافحة الإرهاب في داغستان

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، انتهاء عملية «مكافحة الإرهاب» في داغستان، وفقاً لما ذكرته، الاثنين، وكالات أنباء روسية.

وهاجم مسلّحون، الأحد، معابد يهودية وكنائس أرثوذكسية في القوقاز الروسي، ما أسفر عن مقتل كاهن و15 شرطياً على الأقل، وفق أحدث حصيلة.

وقعت الهجمات في محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وفي مدينة ديربنت الساحلية. وداغستان منطقة روسية ذات غالبية مسلمة على الحدود مع الشيشان، وهي قريبة أيضاً من جورجيا وأذربيجان، وتعلن السلطات الروسية بانتظام عمليات لمكافحة الإرهاب فيها.

واستهدفت هجمات الأحد «كنيستين أرثوذكسيتين وكنيساً يهودياً ونقطة تفتيش للشرطة»، وفق ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، عن اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب.

وقُتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يبلغ 66 عاماً في ديربنت، وفق السلطات.

 

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