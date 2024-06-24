قلق لدى سيول وواشنطن وطوكيو من زيارة بوتين لكوريا الشمالية

ذكر بيان مشترك، أصدرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاثنين، أن مسؤولين كباراً من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا «بأقوى العبارات الممكنة» بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وذكر البيان أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ، في الآونة الأخيرة، تسببت في قلق عميق، وفقاً لوكالة «رويترز».

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جولته الآسيوية، كوريا الشمالية وفيتنام، وهي زيارة أثارت «قلقَ» الولايات المتحدة، بسبب تداعياتها الأمنية على كوريا الجنوبية وأوكرانيا.

واستبَق بوتين وصولَه إلى كوريا الشمالية بالتصديق على مسوّدة «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، مطلقاً مرحلة جديدة نوعياً في علاقات بلاده مع البلد الأكثر عزلة في العالم، والذي انحاز بشكل قوي إلى جانب روسيا في الحرب الأوكرانية، والمواجهة المتفاقمة مع الغرب.