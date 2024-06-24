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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول لبناني: مطار بيروت يخضع لتفتيش سنوي من قبل شركات الطيران العالمية

مطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي
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 أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي فادي الحسن اليوم /الاثنين/، أن كل شركات الطيران العالمية التي تسير رحلاتها بشكل يومي من بيروت وإليها تجري سنويا تدقيقا أمنيا في مطار بيروت الدولي.


وقال الحسن ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية ـ إن الأنباء التي ترددت بشأن استخدام حزب الله اللبناني للمطار من أجل تخزين الأسلحة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الهدف من هذه الأنباء هو الإساءة لسمعة لبنان ومرافقها العامة.


وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قد نفى أمس /الأحد/ ما ورد في صحيفة "تيليجراف" البريطانية بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكدا أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات، واصفا ادعاءات "تليجراف" بأنها "سخيفة".
 

مطار بيروت الدولي الطيران العالمية بيروت حزب الله اللبناني