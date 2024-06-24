خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستهدف تغيير خرائط غزة

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية وبالأخص حكومة اليمين المتطرف الأشد تصرفاً في تاريخ إسرائيل، لها مخطط في إشعال المنطقة وإشعال الحرائق، موضحًا أنَّ هذا المخطط خبيث هدفه تغير خرائط في قطاع غزة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب، موضحًا أنَّه بعد 9 أشهر من الفشل العسكري في قطاع غزة لم تحقق أي أهداف حتى التي أعلنتها، إذ أنّها لم تحرر الأسرى ولم تصفي على المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ إسرائيل استخدمت كل ما فوق الأرض من القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة، موضحًا أنَّ الفترة الأخيرة تعكس أنَّ هذه الحكومة لا يمكن المراهنة عليها سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، خاصة أنّها كانت المتسبب الأساسي في تعصف كل مفاوضات والهدن الصادقة.