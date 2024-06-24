فلسطينيون يستغيثون من تردي الوضع المعيشي بقطاع غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يبرز استغاثة فلسطينيو غزة من تردي الوضع المعيشي في القطاع، حيث يقول نازحون فلسطينيون في جنوب قطاع غزة، إن الظروف المعيشية في تلك المنطقة أصبحت أشبه بالجحيم حيث يعيشون في العراء بين الحشرات السامة وفي ظل نقص للمياه النظيفة والغذاء.

وقال أحد النازحين الفلسطينيين خلال التقرير: "الناس جاعت، لا أكل ولا شرب ولا أحد مبسوط، ونص الأكل رمل، حياة جحيم ولا أحد يقدر يستوعبها"، بينما قالت أخرى: "المياه ملوثة، نفسنا نشرب مياه نضيفة".

وتابع أحد النازحين: "خايفين ننزح نزحة كمان، إسرائيل واليهود ملهمش أمان، قالولنا الجنوب أمان، ونزحنا من الشمال ولقينا الموت منتظرنا ومنتظر أولادنا وبناتنا".

https://youtu.be/nSrp6k9Hs_Q?si=1lLw1h66rBKNry2e