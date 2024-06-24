المظاهرات في تايوان تتطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:12 ص

طالب مئات المتظاهرين في تايوان، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحثوا حكومتهم على التوقف عن بيع قطع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأمريكية.

وسار مئات المتظاهرين الليلة، من ميدان الحرية إلى كونترول يوان في العاصمة التايوانية تايبيه، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايوان بلاس نيوز" المحلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة".

وشهدت أكثر من دولة في العالم تظاهرات مشابهة، نؤكد في مجملها أن بيع الأسلحة إلى إسرائيل، يجعل من هذه الدول داعمة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.