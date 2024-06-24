أوكرانيا: روسيا تحتفظ بثلاث حاملات صواريخ في البحر الأسود وبحر آزوف

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم /الاثنين/ أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ حتى الآن بثلاث حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر في البحر الأسود وبحر آزوف.

وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ أن هناك سفينة روسية غير مسلحة محملة بصواريخ كروز كاليبر في البحر الأسود، كما توجد ست سفن في بحر آزوف، اثنتان منها مسلحتان بما يصل إلى 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وأضاف البيان أنه لا توجد سفن روسية في البحر المتوسط حتى صباح اليوم.