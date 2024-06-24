أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 يونيو 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، في سوق الصاغة وذلك بعد أن اختتم تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بنحو 5 جنيهات، بالتزامن مع صعود حركة الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك ، كونه من المحركات الأساسية التي تؤثر على سعر الذهب المحلي.

ووفقا للموقع الرسمي لمنصة آي صاغة، لنشر وتداول أسعار الذهب عبر الانترنت، جاءت الأسعار في بداية التعاملات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين نحو 3145 جنيها، بدون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 أكبر الأعيرة الموجودة في مصر والوطن العربي نحو 3594 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2695 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بختام التعاملات اليومية نحو 25160 جنيها.

سعر الذهب العالمي

وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا نحو2322 دولارا.