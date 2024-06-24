تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية منخفضة بأغلب محاور وميادين المحافظتين، وذلك وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

شوارع وميادين الجيزة

انتظمت حركة السير بأغلب قطاعات الطريق الدائري و الطرق الصحراوية .

وكانت حركة السير متوسطة بشارع فيصل مع وجود بعض التباطؤ عند محطة مترو جامعة القاهرة، ثم عودة انتظام حركة السير بشارع التحرير وصولا للدقي .

و شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، وذلك بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما ظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

فيما ظهرت كثافة مرورية متوسطة بميدان عبدالمنعم رياض وبمنطقة المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، ويشهد الكورنيش المتجه للمؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر، توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند السير من العباسية تجاه غمرة، فإن هناك سيولة مرورية.

حملات مرورية



وفي ذات السياق.. واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.



ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.



ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.