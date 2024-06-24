اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، مشيرين إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأثنين ، نشاط رياح علي جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2) م.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .