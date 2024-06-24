قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف غرب مدينة رفح الفلسطينية

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين، قصفا مكثفا استهدف غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، والاستهداف المتواصل للمواطنين الفلسطينيين، من اقتحامات للقرى والمدن الفلسطينية، ومداهمات لم تتوقف للمنازل، وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن مقاتليها يخوضوا معارك عنيفة مع قوات الاحتلال تصديًا لاقتحامها المخيم، وأوضحت أنها استهدفت الاحتلال بالعبوات الناسفة ووابل كثيف من الرصاص.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك تصاعد كثيف لأعمدة الدخان بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

منذ قليل، نعت وزارة الصحة في غزة، الشهيد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج في غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما حلقت مروحيات الاحتلال في قطاع غزة، واستمرت الدبابات في إطلاق النار على جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.