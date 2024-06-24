مقتل جنديين من القوات شبه العسكرية إثر انفجار عبوة ناسفة بـ "تشهاتيسجاره"

أعلنت الشرطة الهندية، أمس الأحد، مقتل جنديين من القوات شبه العسكرية بعد اصطدام الشاحنة التي كانا على متنها بعبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق وانفجارها في منطقة "سوكما" بولاية "تشهاتيسجاره".

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - "إن الجنديين كانا يقومان بدورية عندما انفجرت العبوة الناسفة"، موضحة أنهما ينتميان إلى وحدة خاصة مناهضة للماويين وتتبع قوات الشرطة المركزية.. وأضافت أن المزيد من القوات قد وصلت إلى المنطقة، ويجرى البحث عن الماويين منفذي الهجوم.

ورأى الخبراء أن العبوات الناسفة تشكل تهديدا كبيرا للجنود المشاركين في العمليات المناهضة للماويين في ولاية "تشاتيسجاره"، حيث أن هذه المتفجرات غالبا ما تكون مخبأة داخل زراعات على جانب الطريق في الغابات الكثيفة بالمنطقة، مما يجعل من الصعب على الدوريات اكتشافها في الوقت المناسب.