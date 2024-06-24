فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة سلواد شرق رام الله، حيث قامت بتنفيذ عمليات اعتقال لعدد من الشبان بعد أن داهمت وفتشت منازلهم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما أقدمت القوات الإسرائيلية على اقتحام بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وفي شمال الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل محمد منذر الزعاقيق (12 عامًا) من بيت أمر، بعد أن داهمت منزل أسرته ونفذت عملية تفتيش.

وفي قرية أم دار غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس الأحد، 10 عمال خلال حملة دهم واستفزاز استهدفت عدة أحياء في القرية، بما في ذلك إطلاق النار الحي واستخدام قنابل الصوت.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الضفة الغربية، التي تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر ومتزايد.