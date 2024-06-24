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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استعادة التيار الكهربائي بمطار "مانشستر" البريطاني بعد ساعات من انقطاعه

مطار مانشستر البريطاني
مطار مانشستر البريطاني
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أعلنت السلطات في مطار "مانشستر" البريطاني، أمس الأحد، استعادة التيار الكهربائي بعد ساعات من انقطاعه، مما أدى إلى تكدس الركاب وإرجاء أو إلغاء عدد من الرحلات الجوية، خاصة من صالتي السفر (1) و(2).

وقالت سلطات المطار - بحسب ما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "إن استعادة عمل أنظمة التفتيش والحقائب بالمطار سيستغرق بعض الوقت"، مشيرة إلى أنه يجرى العمل من أجل إعادة جميع الخدمات في أقرب وقت ممكن، وذلك دون تحديد جدول زمني.

ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي بالمطار على الخدمات على مدار اليوم، حيث أنه قد يتم تحويل مسار بعض الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

استعادة التيار الكهربائي مطار مانشستر البريطاني ساعات