اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن مقاتليها يخوضوا معارك عنيفة مع قوات الاحتلال تصديًا لاقتحامها المخيم، وأوضحت أنها استهدفت الاحتلال بالعبوات الناسفة ووابل كثيف من الرصاص.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك تصاعد كثيف لأعمدة الدخان بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

منذ قليل، نعت وزارة الصحة في غزة، الشهيد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج في غزة.

وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما حلقت مروحيات الاحتلال في قطاع غزة، واستمرت الدبابات في إطلاق النار على جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي نيرانه في محيط دوار النابلسي والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.