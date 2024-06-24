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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يبحث في بلجيكا الدعم لأوكرانيا

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس
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يتوجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس إلى بلجيكا اليوم الاثنين، لبحث الدعم المقدم إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية جون باس يسافر إلى بروكسل ببلجيكا يوم 24 يونيو لحضور سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والبلجيكيين. 

وسيناقش باس الدعم المستمر لأوكرانيا، والاستفادة من الأصول السيادية الروسية، والحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأولويات قمة الناتو التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في واشنطن.

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