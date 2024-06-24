اليوم.. وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يبحث في بلجيكا الدعم لأوكرانيا

يتوجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس إلى بلجيكا اليوم الاثنين، لبحث الدعم المقدم إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية جون باس يسافر إلى بروكسل ببلجيكا يوم 24 يونيو لحضور سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والبلجيكيين.

وسيناقش باس الدعم المستمر لأوكرانيا، والاستفادة من الأصول السيادية الروسية، والحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأولويات قمة الناتو التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في واشنطن.