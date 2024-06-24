زيلينسكي يدعو دول الغرب للسماح لأوكرانيا باستهداف القواعد الجوية الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، دول الغرب إلى دعم أوكرانيا بقرار يتيح للجيش الأوكراني مهاجمة القواعد الجوية الروسية داخل الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي ـ في خطاب للشعب الأوكراني، بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن مدينة خاركيف تعاني يوميًا من القصف الروسي، مشيرا إلى أن هجمات اليوم تسببت في مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين، بجانب انقطاع الكهرباء وتوقف المرافق مثل مترو الأنفاق.

وأضاف "كل يوم نكرر: الطائرات المقاتلة الروسية التي تنفذ هذه الضربات، ليس فقط على خاركيف، ولكن على مدننا الأخرى، على مجتمعاتنا، على مواقعنا على الخطوط الأمامية، يجب تدمير الطائرات المقاتلة الروسية أينما كانت، بكل الوسائل الفعالة المتاحة".

وأكد زيلينسكي على الحاجة لاتخاذ قرار أمني مشترك مع شركاء أوكرانيا في هذا الصدد، قائلا: "يجب تدمير الطائرات المقاتلة الروسية أينما كانت وبكل الوسائل الفعالة المتاحة، ومن العدل أيضا مهاجمة المطارات الروسية".

وتابع "إن التفويض الأخير من دول الغرب بشن ضربات على الأراضي الروسية بالقرب من الحدود بين البلدين، ساهم في في تدمير جزء من قدرة روسيا الحربية، ولكن مجرد جزء" بحسب وصفه.

ومضى زيلينسكي " إن الجيش الأوكراني في حاجة إلى المزيد من القدرات بعيدة المدى؛ نحن بحاجة إلى أسلحة مناسبة للأوكرانيين، ونحن نعمل على هذا الأمر مع شركائنا، ونبذل قصارى جهدنا لتقريب القرار، وكلما تمكنت أوكرانيا من بذل المزيد من الجهد مع شركائها، كلما نجح التحالف في إرغام روسيا على السلام العادل".