مقتل وإصابة عدد من أفراد الشرطة في هجمات إرهابية في داغستان

قتل وأصيب ما يقرب من 18 شرطيا في هجمات إرهابية على دور عبادة ونقطة شرطة في مدينة ديربنت بجمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية.

وقالت وزارة الداخلية في داغستان لوكالة أنباء (تاس) الروسية إن مهاجمين مجهولين فتحوا النار من أسلحة آلية على معبد يهودي وكنيسة في مدينة ديربنت، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الشرطة.

وأضافت الوزارة "إنه في حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو (1500 بتوقيت جرينتش)، فتح مجهولون النار من أسلحة أوتوماتيكية على معبد يهودي وكنيسة، ولاذ المهاجمون بالفرار، وإن الشرطة تلاحقهم في سيارة فولكس فاجن بولو بيضاء، ويجري التحقق من المعلومات المتعلقة بالحادث".

وفي واقعة أخرى، قالت وزارة الداخلية الداغستانية إن ضابط شرطة أصيب بجروح عندما تعرضت سيارة للشرطة لإطلاق نار في قرية سيرجوكالا الداغستانية، وأضافت أن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة تقل رجال شرطة في الساحة المركزية في سيرجوكالا، وأصيب ضابط شرطة، بحسب البيانات الأولية".