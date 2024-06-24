الجيش الأردني: استشهاد عسكريين بتدهور شاحنات مساعدات متجهة لغزة

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وقع حادث تدهور لـ3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت.

وبيّن المصدر أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي- يحيى عثمان يحيى الصياح وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، "إنا لله وإنا إليه راجعون"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.، بحسب وسائل إعلام دولية.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.