سولاف درويش: الأزمة الاقتصادية أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن الحكومة الجديدة التي من المنتظر إعلان تشكيلها خلال أيام أمامها العديد من التحديات الصعبة والعاجلة التي تحتاج إلى تدخل بشكل مباشر فضلا عن الملفات التي نعتبرها مزمنة ويأتي حلها على سنوات، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أهم الملفات المطروحة حاليا، فالوضع الاقتصادي صعب ويحتاج إلى حلول سريعة يشعر بها المواطن حتي نستطيع استكمال خطة التنمية.

وتابعت سولاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن ملف البيئة والمناخ أيضا من أهم المشكلات التي تواجهنا فلابد من إعطاء اهتمام كبير لهذا الملف الخطير، وعمل حملات توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل للحد من مخاطر المناخ.

فيما أشارت سولاف لمخاطر تفاقم أزمة الكهرباء التي بدء المواطن يتذمر منها ولابد من إيجاد حلول سريعة لها وتوضيح الأمور للشعب حتي يتشارك مع الحكومة الجديدة في حلها أو استيعابها علي الأقل.