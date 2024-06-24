ضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة في شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وفي نفس السياق كان موقع "البوابة نيوز" قد نشر خبرا يوم 12 يونيو الجاري، بعنوان جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة.

وأضاف رد من وزارة الداخلية عقب رصد نشر الخبر: نود الإحاطة أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأضافت الوزارة كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.