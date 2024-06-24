مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة: اختيار العناصر الأفضل لتولي الوظائف العامة

الإثنين 24/يونيو/2024 - 01:34 ص

قام اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي محمد خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وكان في استقباله الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، حيث قام بجولة تفقدية للاختبارات التي يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، لاختيار أكفأ العناصر البشرية من بين المتقدمين للعمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأوضح المهندس ناصر فوزي، أنه سيتم الاختيار والتعيين بشفافية ونزاهة تامة وفق المعايير العالمية بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحا أن الاختبارات تجرى بطريقة ذكية دون تدخل للعنصر البشري وذلك لاختيار الأكفأ والأفضل من بين المتقدمين.

وأكد أنه لا مجال للوساطة أو المجاملة في الاختيارات تماشيا مع الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والجد والاجتهاد والعمل والبناء واختيار الأفضل لتولي الوظائف العامة حتى يتم ضخ دماء شابة مدربة بأحدث الوسائل التكنولوجية في الجهاز الإداري للدولة ، وهو ما يسهم في التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة عبر التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يقوم بدور استراتيجي وغاية الأهمية في الدولة المصرية ، وشهد في الفترة الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة بعد تولي اللواء ناصر فوزي رئاسة المركز وأصبح المركز المرآة العقارية لمتخذي القرار، لاسيما وأن المركز يقوم بدور كبير وهام واستراتيجي حيث يعمل على حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة، وجاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للخدمة العامة.