ضبط المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بالغربية

شهدت عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية حادث أليم، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا بالسكين وتقطعيهما واضرام النيران في أجسادهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ عدة أيام .

انتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور لمكان الواقعة وكشفت التحريات الأولية عن وجود 3 جثث لسيدتان وشاب الجثة.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم هو أحد أفراد الأسرة، حيث قام بقتل والدته وشقيقة وشقيقته وأكد عدد من الأهالي أنه يعاني من أضرابات نفسية.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.