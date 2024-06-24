شهيدان وجرحى من الكوادر الطبية جراء قصف إسرائيلي على عيادة وسط غزة

أعلنت مصادر طبية، مساء أمس الأحد، عن استشهاد اثنين من أفراد الطاقم الطبي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

تزامنا مع ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق مختلفة من خان يونس، كما نسفت عدة مباني في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37،598 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86،032 آخرين، وفق حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.