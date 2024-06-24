إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

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تزايد ظاهرة القضاء العرفي في القرى والنجوع| قاضي عرفي: نخضع لقضاء المنصة الذي له كل السلطة التنفيذية.. وأصغر قاضي عرفي في مصر: محكمة الجنايات لا تعترف بجلسات القضاء العرفي حفاظًا على هيبة الدولة