إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بمحافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا، جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.