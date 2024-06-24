وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الراعي الطبي لبعثة مصر في أولمبياد باريس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد الرعاية الطبية لأبطال مصر الرياضيين، مع إحدى المؤسسات الطبية الكبيرة داخل مصر، لرعاية بعثة مصر المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية ونخبة من رجال الرياضة والإعلام.

كما شهد توقيع عقد الرعاية، المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم، والدكتور أشرف محرم العضو المنتدب والدكتور حازم عبد العظيم ممثلين عن المؤسسة الطبية.

وفي كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة، بالسادة الحضور، معربًا عن سعادة بهذا الحدث الذي يُعد ضمن اكتمال سلسلة الشكل الجديد للرياضة المصرية في ضوء المنهجية والتطبيق العلمي والمشاركة المجتمعية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للجنة الأولمبية التي نجحت في فترة قصيرة على تتخطى بعد الصعاب والظهور بشكل مختلف في ظل التعاون الحيد بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية حتى وصلنا لمشاركة أكبر بعثة ب 149 لاعبا ولاعبة في 21 رياضة مختلفة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، "الجميع كان على قلب رجل واحد الوقوف سويا مع الدولة المصرية، مشيرًا وجدنا جميعا من أجل تقديم نموذج مختلف في كل شيء من شكل البعثة إلى الرعاية الطبية إلى التأمين المالي للأبطال الرياضيين خلال سفرهم، مؤكدا هدفنا واحد وهو التمثيل المشرف للبعثة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، التعاون مع المؤسسات الطبية الغرض منها هو الحفاظ على الرياضيين وسرعة تأهيلهم وعودتهم إلي اللعب سريعا، مشيرًا لدينا رؤية لتطوير الطب الرياضي في مصر من خلال التعاون مع القطاع الخاص بما تمتلكه من حجم وثقل الأساتذة الأطباء المختصين في هذا المجال، مضيفًا المنشآت الرياضية زادت بشكل كبير في مصر والرياضة أصبحت أسلوب حياة وكل بيت أصبح لدية طموح للمشاركة والمنافسة لذلك دور المؤسسات الطبية في المنشآت الرياضة هام وحيوي، والتعاون اليوم بداية مهمة تختلف عن ما قبل.

من جانبه، قدم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأول والمساند الأساسي للجنة الأولمبية، مشيرًا تحملنا المسئولية في فترة قصيرة وتخطينا ظروف صعبة وبجهد كبير حتى وصل عدد المتأهلين إلي 149 لاعبا ولاعبة في رقم لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد...مضيفًا كان هناك دور كبير للجنة العلمية داخل الوزارة وكانت الشريك الأساسي في وضع الخطوط العريضة والتخطيط لمشوار اللجنة الأولمبية.

من جانبه، أكد أشرف محرم العضو المنتدب للمؤسسة الطبية، أن رعاية الأبطال الرياضيين بدابة مهمة بما تمتلكه المؤسسة من إمكانيات عالمية في مصر وستوفر على الدولة والرياضيين عناء السفر وتكاليف العلاج الكبيرة في الخارج، فهي أول مؤسسة في مصر الإصابات الرياضية.

وأشار، تتميز المؤسسة بالتخصص الدقيق لمختلف تخصصات العظام والجراحات الأخرى مما يتيح وضع خطط متكاملة للعلاج، وتمتلك 9 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والتي تسمح بإجراء أعقد الجراحات.