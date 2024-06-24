السفارة الصينية: 95٪ من آثار معرض "قمة الاهرامات" بـ"شانغهاي" تعرض لأول مرة في آسيا

كشفت السفارة الصينية بالقاهرة، عن أن 95 في المائة من الآثار المصرية القديمة التي سيضمها معرض "على قمة الأهرامات: المعرض الكبير للحضارة المصرية القديمة" تأتي لأول مرة إلى قارة آسيا.

وأوضحت السفارة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أمس الأحد، أنه من المقرر انطلاق فعاليات المعرض يوم 18 يوليو القادم في متحف شانغهاي بالصين ويستمر حتى اغسطس 2025.

وأشارت إلى أن المعرض يضم 492 مجموعة مؤلفة من 788 قطعة أثرية نفيسة من مختلف فترات مصر القديمة.

يذكر أنه في فبراير الماضي شهد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي بالصين، لإقامة معرض أثري مؤقت بالمتحف خلال الفترة من 19 يوليو 2024 وحتى 17 أغسطس 2025 ويعرض قطع أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة تم اختيارها من عدد من المتاحف المصرية منها قصر المنيل، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية من مخازن آثار سقارة من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة البوباسطيون.

و من بين القطع التي يضمها المعرض تمثال نصفي للملك اخناتون، تمثال من الكوارتزيت للملك توت عنخ أمون وآخر للملك أمنمحات الثالث، وتمثال لثالوث الملك رمسيس الثاني يتوسط المعبودة ايزيس والمعبودة حتحور، تمثال راكع للملكة حتشبسوت، مجموعة من التوابيت والأواني الكانوبية والأثاث الجنائزي من الأسرة 21، أسورة من الذهب للملكة اياح حتب، وتاج من الذهب للملكة تاوسرت، فضلا عن القطع الأثرية من منطقة آثار سقارة ومنها 10 توابيت خشبية ملونة، عدد من مومياوات الحيوانات التي اكتشفت بخبيئة المومياوات بنفس المنطقة، بالإضافة الي مجموعة من تماثيل الأوشابتي وبعض الأثاث الجنائزي.