يورو 2024.. فوز مثير للمجر أمام إسكتلندا

حقق منتخب المجر فوز مثير أمام نظيره إسكتلندا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

جاء هدف منتخب المجر في الدقيقة الـعاشرة من الوقت بدل الضائع، بعد انتهاء انتهاء الوقت الأصلي، ولكن هذا الفوز "لا يثمن وليغني من جوع"، وأكد رحيل المنتخبين عن المسابقة، وتأهل المنتخب الألماني برفقة نظيره السويسري.

هذا الفوز وضع أول ثلاث نقاط في حقيبة المنتخب المجرى ليصبح ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب اسكتلندا عند نقطة وحيده.