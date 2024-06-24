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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من رابطة الأندية بعد غياب جائزة رجل مبارة بيراميدز والمقاولون العرب

فيستون ماييلي لاعب
فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
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تلقى نادي بيراميدز اتصالات من مسئولي رابطة الأندية المحترفة بشأن ما حدث في عدم وجود جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، وعدم تسليمها لصاحبها المهاجم فيستون ماييلي.

أوضح المسئولون، أن مندوب الشركة الراعية تعذر وصوله لملعب الدفاع الجوي في الموعد المحدد، بسبب ظرف خاص، وبالتالي لم يتم تسليم الجائزة للاعب.

ومن المقرر حضور مندوب لمقر تدريبات بيراميدز في أول مران وتسليم الجائزة للاعب.

وحصد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي أقيمت مساء يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 27 من الدوري الممتاز. 

وعقب نهاية المباراة توجه اللاعب لاستلام الجائزة إلا أنه فوجئ بعدم وجودها. 

رابطة الأندية المصرية بيراميدز والمقاولون العرب جائزة افضل لاعب أول تعليق من رابطة الأندية