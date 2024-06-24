أول تعليق من رابطة الأندية بعد غياب جائزة رجل مبارة بيراميدز والمقاولون العرب

تلقى نادي بيراميدز اتصالات من مسئولي رابطة الأندية المحترفة بشأن ما حدث في عدم وجود جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، وعدم تسليمها لصاحبها المهاجم فيستون ماييلي.

أوضح المسئولون، أن مندوب الشركة الراعية تعذر وصوله لملعب الدفاع الجوي في الموعد المحدد، بسبب ظرف خاص، وبالتالي لم يتم تسليم الجائزة للاعب.

ومن المقرر حضور مندوب لمقر تدريبات بيراميدز في أول مران وتسليم الجائزة للاعب.

وحصد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي أقيمت مساء يوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 27 من الدوري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة توجه اللاعب لاستلام الجائزة إلا أنه فوجئ بعدم وجودها.