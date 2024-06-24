يورو 2024.. ألمانيا تتعادل مع سويسرا وتصطحبها لدور الـ 16

انتهى لقاء منتخب سويسرا مع نظيره ألمانيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء هدفي اللقاء عن طريق اللاعب دان ندوي في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء لصالح المنتخب السويسري، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب جوناتان غلاو تاه في الدقيقة الـ 90 قبل انتهاء الوقت الأصلي.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة الى رصيده ليضمن المنتخب السويسري تأهله بشكل رسمي بعد حصوله على 5 نقاط، بينما ضمن المنتخب الألماني تأهله إلى دور الـ 16 بعد صدارة للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفوزه فى الجولتين الأولى والثانية على أسكوتلندا والمجر، والتعادل فى الجولة الأخيرة أمام سويسرا.

ودخل مراد ياكين المدير الفنى لمنتخب سويسرا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، سيلفان فيدمير.

خط الوسط: ريمو فريلير، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان ريدر.

خط الهجوم: دان ندوي، بريل إيمبولو.



فيما خاض جوليان ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر، جوناتان غلاو تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت، جوشوا كيميتش.

خط الوسط: روبرت أندريش، توني كروس، جمال موسيالا، إلكاي جوندوجان، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

