ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى طالب مصرعه، منذ قليل، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق..

تلقي  اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد  بلاغ من طوارئ مستشفى الخارجة التخصصي عن وصول محمد إبراهيم مصطفى 16 عامًا، طالب ومقيم بجوار مدرسة القلعة بمدينة الخارجة جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

وكلفت النيابة العامة مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول الواقعة وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه لإصدار تصريح بدفن الجثمان.

طالب جثة صعق كهربائى الخارجة