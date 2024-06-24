مصرع طالب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

لقى طالب مصرعه، منذ قليل، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق..

تلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغ من طوارئ مستشفى الخارجة التخصصي عن وصول محمد إبراهيم مصطفى 16 عامًا، طالب ومقيم بجوار مدرسة القلعة بمدينة الخارجة جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

وكلفت النيابة العامة مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول الواقعة وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه لإصدار تصريح بدفن الجثمان.