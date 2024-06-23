الأرصاد تحذر من اضطراب البحر المتوسط وسرعة الرياح غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الاثنين ، طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأثنين ، نشاط رياح علي الوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2) م.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 31 درجة .