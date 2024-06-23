باحث: جماعة الإخوان استخدمت الجامعة الإسلامية لتبيض وجوه الأعضاء

قال إسماعيل البصري، الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية، إن جماعة الإخوان تسعى لاختراق الطلاب المبتعثين في الخارج، خاصة الطلاب الذين يحبون المال أو النساء، وبعد ذلك جعل هؤلاء الطلاب أيقونة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "البصري"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الأهداف وراء الجامعة الإسلامية مثل جمع الأموال، وكذلك العودة إلى مركز الصدارة في الإعلام، وحضور المؤتمرات وأي طرف دولي، وتبييض بعض وجوه أعضاء التنظيم.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان استخدمت الجامعة الإسلامية لإعطاء شهادة دكتوراه لشخص يدعى محمد الكتاني، وهو شخص مغربي متطرف مغربي صدرت ضده الكثير من الأحكام في الرباط بسبب دعوته للفوضى والانقلاب على السلطة، مشيرًا إلى أن الجامعة الإسلامية في الحقيقة وهمية.