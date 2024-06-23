أزمة مباراة القمة.. الزمالك لن يلعب ورابطة الأندية جاهزة بالعقوبات



تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خلال اجتماع اليوم بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني بما فيها مباراة القمة 128 في الدورى الممتاز أمام الأهلى، والمقرر لها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وعلي الجانب الاخر أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب احمد دياب العقوبات المنتظر توقيعها علي الزمالك فى حال الانسحاب من مباراة القمة .



وذلك وفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص علي إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:



- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.



- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.



- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.



- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.



- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.



ومن جهة أخرى ورغم الأزمة تقرر تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.



ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.



ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.



وجاء قرار تعيين طاقم حكام أجنبي بناء على طلب النادي الأهلي.



وكان النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عقد اجتماع امس مع مسؤولي نادي الزمالك على رأسهم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء ومعه حسام المندوه وهشام نصر وحسين السيد فى محاولة لإقناع الزمالك بلعب مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل.



وخرج الاجتماع صفر اليدين بعدما تمسك مجلس الزمالك بمطالبه بعدم خوض اللقاء وتحفظ مسؤولو الزمالك على المعاملة الأفضل التي يتمتع بها المنافس فى إشارة إلى الأهلي.





وشرح رئيس الرابطة الأمر لمسؤولي الزمالك موضحا أن الزمالك لعب بالدور الأول بالدوري ١٥ مباراة والأهلي ١٤، ولعب الزمالك بالدور الثاني ٥ مباريات بينما الأهلي ٤، ولعب المؤجلات يتم بترتيبها على أساس القرعة التي أقيمت في أول الدوري.