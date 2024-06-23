باحثة: جماعة الإخوان استثمرت أموالاً طائلة في تشيلي والبرازيل

قالت هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في شؤون الإسلام السياسي، إن الإخواني كمال الهلباوي كان المدير التنفيذي لمؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ التي تعد من أهم المؤسسات المُسيطر عليها من قبل الإخوان، وتم اختيار ثعلب الجماعة أحمد علي الصيفي، لكي يكون عضوا في مجلس الأمناء، مدعومًا بأموال طائلة من مجموعة الفكر الإسلامي.

وأضافت "قنديل"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة الإرهابية استثمرت أموالاً طائلة في تشيلي والبرازيل، ونجحت في جمع ملايين الدولارات تحت إشراف أحمد علي الصيفي الذي يعد مرشد الجماعة في أمركيا اللاتينية.

وأوضح أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي نجحت في الوصول إلى أعداد كبيرة من أبناء الجالية العربية والإسلامية من خلال نشر الكتب، وبعض أعضاء الجماعة نجحوا في الوصول إلى المؤسسات الحكومية.