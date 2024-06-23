يورو 2024.. سويسرا تضع قدمًا في دور الـ 16 بعد التقدم على ألمانيا بالشوط الأول

تقدم منتخب سويسرا على نظيره ألمانيا، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء هدف اللقاء عن طريق اللاعب دان ندوي فى الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء لصالح المنتخب السويسرى.

ودخل مراد ياكين المدير الفنى لمنتخب سويسرا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، سيلفان فيدمير.

خط الوسط: ريمو فريلير، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان ريدر.

خط الهجوم: دان ندوي، بريل إيمبولو.



فيما خاض جوليان ناجيلسمان المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر، جوناتان غلاو تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت، جوشوا كيميتش.

خط الوسط: روبرت أندريش، توني كروس، جمال موسيالا، إلكاي جوندوجان، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.





وتأهل منتخب ألمانيا، إلى دور الـ 16 بعد صدارة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفوزه فى الجولتين الأولى والثانية على أسكوتلندا والمجر، بينما يحتل المنتخب السويسرى الوصافة برصيد 4 نقاط، باحثًا عن الفوز لا محاله ليضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

