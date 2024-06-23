شذى تؤكد خبر طلاقها للجمهور: ربنا بيكتب لينا الأصلح

أكدت المطربة شذى خبر انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر عاما واحدا فقط، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".

وقالت: "مبحبش من زمان أنشر حاجة عن حياتي الشخصية بس بما إن تليفوني فجأة مبطلش رن ولأن حقيقي إنتوا بالنسبالي عائلتي الكبيرة ومحبتش مأكدش خبر الطلاق اللي حاصل من فترة".

وأضافت شذى: "أشكر أصدقائي الصحفيين المحترمين اللي كلموني يتأكدوا على احترامهم لخصوصيتي وإنهم بيتأكدوا قبل ما ينشروا حاجة خاصة عني و أسفه لو مش قادرة أرد على الكل ربنا دائمًا بيكتب لينا الأصلح رب الخير لا يأتي إلا بالخير الحمدلله".

شذى تعلن خبر انفصالها

أعلنت المطربة شذى عن خبر انفصالها وذلك بعد فترة زواج استمرت عام من رجل أعمال معروف، مؤكدة أنها في الوقت الحالي تركز في عملها، لافتة على أن انفصالها عن زوجها رسميًا كان منذ أول العام.

أحدث أعمال المطربة شذى الغنائية

طرحت المطربة شذى مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "إجمدي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، كما طرحت أيضًا وأغنية "اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب.

وبجانبه، روجت المطربة شذى عن أحدث أعمالها الغنائية "إخلع" المقرر طرحها الشهر الحالي، وجاءت أغنية "إخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.