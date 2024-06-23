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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

باحثة: هذه هي أخطر المؤسسات المسيطر عليها من قبل الإخوان

هناء قنديل، الباحثة
هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في شؤون الإسلام السياسي
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قالت هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في شؤون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وجدت في البرازيل ملاذًا أمنًا، مستفيدة من هشاشة القوانين في هذا البلد اللاتيني.

وأضافت "قنديل"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة الإرهابية وظفت الكثير من الدعاة في البرازيل، وأنشأت مدرسة تابعة للجماعة، خلاف جمع التبرعات لتمويل أنشطة الجماعة.

وأوضحت أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي هي أخطر المؤسسات المُسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان في أمريكا اللاتينية.

هناء قنديل شؤون الإسلام السياسي جماعة الاخوان الارهابية الضفة الأخرى