باحثة: هذه هي أخطر المؤسسات المسيطر عليها من قبل الإخوان

قالت هناء قنديل، الباحثة المتخصصة في شؤون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وجدت في البرازيل ملاذًا أمنًا، مستفيدة من هشاشة القوانين في هذا البلد اللاتيني.

وأضافت "قنديل"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة الإرهابية وظفت الكثير من الدعاة في البرازيل، وأنشأت مدرسة تابعة للجماعة، خلاف جمع التبرعات لتمويل أنشطة الجماعة.

وأوضحت أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي هي أخطر المؤسسات المُسيطر عليها من قبل جماعة الإخوان في أمريكا اللاتينية.